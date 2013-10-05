В Италии затонуло судно с беженцами из Африки. Погибли более 130 человек. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Италии

Новости Италии. У побережья итальянского острова Лампедуза приостановлены поисково-спасательные работы. Причина – сложные погодные условия.

На данный момент обнаружены тела более 130 человек. Еще около 200 числятся пропавшими без вести. По данным очевидцев, на момент ЧП на судне находилось от 180 до 500 человек. Тела многих из них до сих пор находятся в воде.

Напомним, трагедия произошла несколько дней назад у побережья Лампедузы, недалеко от Сицилии. Потерпело крушение судно с сотнями нелегальных эмигрантов на борту. В стране объявлен национальный траур.

В связи с жертвами кораблекрушения соболезнования Президенту Италии выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.