Миллион долларов обрушился с неба в Боливии

Новости Боливии. Настоящий денежный дождь прошёл над боливийским департаментом Санта-Крус. Купюры различного достоинства в буквальном смысле посыпались с неба. Представители правоохранительных органов считают, что деньги были сброшены с самолета наркоторговцев.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. Уже задержаны трое подозреваемых. Предположительно, купюры, запакованные в 26 пластиковых пакетов, преступники должны были подобрать на земле. Правда, их опередили полицейские.

Напомним, в начале этого года общественность шокировала деятельность 20-летней белоруски. На своем рабочем месте 20-летняя девушка успевала торговать не только напитками, но и марихуаной. В баре сотрудники милиции обнаружили тайник с наркотиком (смотрите видео). В последствии оказалось, что наркобизнес буфетчицы – дело семейное: марихуаной приторговывал и муж. Дома у любителей сделать деньги на травке нашли 400 граммов готового к реализации наркопродукта. При том, что крупной считается партия уже в 100 граммов.