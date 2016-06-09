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В Казахстане 9 июня общенациональный день траура

09 июня 2016 06:48
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Новости Казахстана. В Казахстане 9 июня общенациональный день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Соответствующее распоряжение в связи с терактом в Актобе подписал президент Нурсултан Назарбаев.

Группа неизвестных в минувшее воскресенье совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть города. В Актобе объявили режим антитеррористической операции, в результате которой были ликвидированы 13-ть боевиков.

По последним данным, в результате нападений террористов погибли семь человек, среди них как военные так и гражданское население.

Поиски оставшихся преступников продолжаются. Сообщается что все они являются приверженцами радикальных религиозных течений.

# происшествия # Теракт

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