Новости Казахстана. В Казахстане 9 июня общенациональный день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее распоряжение в связи с терактом в Актобе подписал президент Нурсултан Назарбаев.

Группа неизвестных в минувшее воскресенье совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть города. В Актобе объявили режим антитеррористической операции, в результате которой были ликвидированы 13-ть боевиков.

По последним данным, в результате нападений террористов погибли семь человек, среди них как военные так и гражданское население.

Поиски оставшихся преступников продолжаются. Сообщается что все они являются приверженцами радикальных религиозных течений.