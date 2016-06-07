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Три человека в Кореличском районе скончались после распития неизвестной жидкости

07 июня 2016 09:37
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Новости Беларуси. Трагедия в деревне Некрашевичи. Трое местных жителей скончались после распития неизвестной жидкости.

Известно, что 50-летняя женщина зашла в гости к двум односельчанам. С собой принесла пластиковую емкость.

Ярослав Василевский, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома: ­­­­
С собой у нее была полуторалитровая пластиковая ёмкость со спиртосодержащей жидкостью. Компания решила ее совместно распить. В результате через несколько часов все умерли. До сих пор неизвестно происхождение жидкости, назначена судебно-химическая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 

# происшествия # Отравления # Ярослав Василевский

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