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Экологический фон в Гродненской области абсолютно нормальный – глава СК о последствиях ЧП на «ГродноАзот»

07 июня 2016 16:56
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Новости Беларуси. Экологический фон в Гродненской области абсолютно нормальный. Глава Следственного комитета 7 июня прокомментировал последствия чрезвычайного происшествия на предприятии «ГродноАзот».

Накануне там при проведении работ произошло попадание искры на химическое вещество. В одном из цехов распространился токсичный дым. Смертельное отравление парами получили двое рабочих. Еще четверо находятся в больнице. По факту происшествия Следственный комитет  возбудил уголовное дело по статье «Служебная халатность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Хотел успокоить жителей Гродненщины. Хоть авария и произошла, но благодаря оперативным и умелым действиям сотрудников МЧС происшествие было быстро локализовано. В настоящее время экологический фон как на самом предприятии, так тем более в городе абсолютно нормальный, никаких превышений концентрации опасных веществ нет. Поэтому я развею все слухи, которые в настоящий момент в городе имеются о том, что некая нестандартная ситуация. На самом деле все хорошо, можно пускать детей в школу, детский сад. Не стоит лишнюю панику устраивать.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Иван Носкевич

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