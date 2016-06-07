Экологический фон в Гродненской области абсолютно нормальный – глава СК о последствиях ЧП на «ГродноАзот»

Новости Беларуси. Экологический фон в Гродненской области абсолютно нормальный. Глава Следственного комитета 7 июня прокомментировал последствия чрезвычайного происшествия на предприятии «ГродноАзот».

Накануне там при проведении работ произошло попадание искры на химическое вещество. В одном из цехов распространился токсичный дым. Смертельное отравление парами получили двое рабочих. Еще четверо находятся в больнице. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Служебная халатность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Хотел успокоить жителей Гродненщины. Хоть авария и произошла, но благодаря оперативным и умелым действиям сотрудников МЧС происшествие было быстро локализовано. В настоящее время экологический фон как на самом предприятии, так тем более в городе абсолютно нормальный, никаких превышений концентрации опасных веществ нет. Поэтому я развею все слухи, которые в настоящий момент в городе имеются о том, что некая нестандартная ситуация. На самом деле все хорошо, можно пускать детей в школу, детский сад. Не стоит лишнюю панику устраивать.