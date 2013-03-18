В Канаде заключенные сбежали из тюрьмы на вертолете

Новости Канады. В Канадской провинции Квебек заключённые сбежали из тюрьмы на вертолёте. Произошло это днем, когда узники совершали прогулку во дворе исправительного учреждения. Вертолет завис над землей с опущенными тросами, за которые и ухватились двое заключённых.

Через некоторое время «винтокрылая машина» была обнаружена в курортном районе. В ней находился только пилот. Он уже заявил, что выполнял распоряжения потому, что ему угрожали расправой. Арестован и один из сбежавших заключенных. Поиски второго беглеца продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.