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В Канаде заключенные сбежали из тюрьмы на вертолете

18 марта 2013 11:56
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Новости Канады. В Канадской провинции Квебек заключённые сбежали из тюрьмы на вертолёте. Произошло это днем, когда узники совершали прогулку во дворе исправительного учреждения. Вертолет завис над землей с опущенными тросами, за которые и ухватились двое заключённых.

Через некоторое время «винтокрылая машина» была обнаружена в курортном районе. В ней находился только пилот. Он уже заявил, что выполнял распоряжения потому, что ему угрожали расправой. Арестован и один из сбежавших заключенных. Поиски второго беглеца продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Побег

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