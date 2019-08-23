В «Каменном Логе» сотрудница пограничной службы спасла россиянку

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Каменный Лог» сотрудница погранслужбы спасла жизнь гражданке России.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, 16 августа во время прохождения пограничного контроля 67-летняя женщина почувствовала себя плохо. Она начала терять сознания и задыхаться. Окружающие не знали, что нужно делать в такой ситуации. Контролер отделения погранконтроля прапорщик Татьяна Головская грамотно оказала женщине первую медпомощь, отчего пострадавшая вернулась в сознание и начала дышать.