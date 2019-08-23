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В «Каменном Логе» сотрудница пограничной службы спасла россиянку

23 августа 2019 15:41
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Каменный Лог» сотрудница погранслужбы спасла жизнь гражданке России.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, 16 августа во время прохождения пограничного контроля 67-летняя женщина почувствовала себя плохо. Она начала терять сознания и задыхаться. Окружающие не знали, что нужно делать в такой ситуации. Контролер отделения погранконтроля прапорщик Татьяна Головская грамотно оказала женщине первую медпомощь, отчего пострадавшая вернулась в сознание и начала дышать.

В «Каменном Логе» сотрудница пограничной службы спасла россиянку-1

Фото: Госпогранкомитет

Позже женщину осмотрели медики Ошмянской ЦРБ. Состояние россиянки было удовлетворительным, угрозы жизни не было.

Ранее белорусские пограничники нашли на дне вагона россиянина. Мужчина ехал в Польшу (читать далее).

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Татьяна Головская

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