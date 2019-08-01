Белорусские пограничники нашли на дне вагона россиянина. Он ехал в Польшу

Новости Беларуси. Необычное задержание на границе. Россиянин пытался попасть в Польшу под железнодорожным составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушителя обнаружили белорусские пограничники в пункте пропуска «Буг». Житель Тюмени спрятался на дне вагона и выжидал, пока тот тронется. С собой у мужчины были только паспорт и сменные вещи.

Во время задержания он не отрицал незаконность своих намерений и пояснил, что в Европу ехал за лучшей жизнью.

Теперь нарушителю грозит штраф и депортация из Беларуси, а также запрет на въезд в страну в течение 5 лет.