Смертельное ДТП: в Крупском районе Opel сбил велосипедиста

Новости Беларуси. Вечером 13 июня в Крупском районе возле деревни Старый Бобр произошло ДТП. По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, в среду Opel Astra наехал на попутно двигавшийся велосипед. Отмечается, что находившегося за рулём машины 28-летнего местного жителя ослепило встречным автомобилем.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

При столкновении пострадал велосипедист, его личность не установлена. Пострадавшего доставили в реанимацию, но пациент скончался.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Водитель Opel находился в трезвом состоянии. Транспортное средство не принадлежит гражданину, техосмотр не пройден. В течении года мужчина привлекался к административной ответственности четыре раза.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома