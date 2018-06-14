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Смертельное ДТП: в Крупском районе Opel сбил велосипедиста

14 июня 2018 08:32
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Новости Беларуси. Вечером 13 июня в Крупском районе возле деревни Старый Бобр произошло ДТП.  

По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, в среду Opel Astra наехал на попутно двигавшийся велосипед. Отмечается, что находившегося за рулём машины 28-летнего местного жителя ослепило встречным автомобилем.  

Смертельное ДТП: в Крупском районе Opel сбил велосипедиста-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

При столкновении пострадал велосипедист, его личность не установлена. Пострадавшего доставили в реанимацию, но пациент скончался.  

Смертельное ДТП: в Крупском районе Opel сбил велосипедиста-4

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Водитель Opel находился в трезвом состоянии. Транспортное средство не принадлежит гражданину, техосмотр не пройден. В течении года мужчина привлекался к административной ответственности четыре раза.  

Смертельное ДТП: в Крупском районе Opel сбил велосипедиста-7

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Личность погибшего устанавливается.  

Летом 2018 года в Столбцах Ford сбил 9-летнего велосипедиста.  

Мальчика госпитализировали – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

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