Смертельное ДТП: в Крупском районе Opel сбил велосипедиста
Новости Беларуси. Вечером 13 июня в Крупском районе возле деревни Старый Бобр произошло ДТП.
По сведениям УГАИ УВД Минского облисполкома, в среду Opel Astra наехал на попутно двигавшийся велосипед. Отмечается, что находившегося за рулём машины 28-летнего местного жителя ослепило встречным автомобилем.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
При столкновении пострадал велосипедист, его личность не установлена. Пострадавшего доставили в реанимацию, но пациент скончался.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Водитель Opel находился в трезвом состоянии. Транспортное средство не принадлежит гражданину, техосмотр не пройден. В течении года мужчина привлекался к административной ответственности четыре раза.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Личность погибшего устанавливается.
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