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Аномальные снегопады в США: погибли 13 человек, прервано авиасообщение

26 ноября 2013 06:54
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Новости США. Аномальные снегопады в центральных и западных штатах США стали причиной гибели уже 13 человек. Смертельные случаи зафиксированы в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико, Оклахоме и Техасе. В некоторых штатах выпало до 30 сантиметров снега, а температура упала сразу на 10 градусов.

В результате снегопадов на дорогах образовались серьезные заторы, вызванные в том числе многочисленными дорожно-транспортными происшествиями. Во многих районах прервано авиасообщение.

Сейчас снежная буря движется к Атлантическому побережью, а уже 27 ноября она обрушится на Нью-Йорк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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