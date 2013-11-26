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В Минске 25-летний парень упал с моста на крышу электрички и загорелся

26 ноября 2013 08:15
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Новости Беларуси. Ожоги различной степени тяжести получил 25-летний минчанин в результате падения с переходного моста на вагон электрички.

Пресс-служба Минского городского управления по чрезвычайным ситуациям:
С вагона электрички, которая следовала по маршруту «Минск-Борисов», был снят упавший на него с моста минчанин 1988 года рождения. С ожогами электрическим током  он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия ещё предстоит выяснить.

Напомним, несколько дней назад возле железнодорожного переезда в Слуцке загорелся, а затем взорвался грузовик, перевозивший кислородные баллоны. Возгорание началось в моторном отсеке. Водитель отреагировал оперативно: остановился на обочине и начал сбрасывать баллоны (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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