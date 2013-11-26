В Бресте 17-летняя школьница выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже

Новости Беларуси. Обстоятельства гибели 17-летней школьницы устанавливают в Бресте. Известно, что, находясь в гостях, девушка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Тело обнаружили жильцы дома.

БЕЛТА со ссылкой на следователя по особо важным делам межрайонного отдела Следственного комитета:

В настоящее время следственные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти. Устанавливаются также другие обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Минске из окна гимназии выпала и разбилась насмерть 11-классница (смотрите видео). По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты.