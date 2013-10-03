До 5 лет лишения свободы грозит организаторам нападений на российских болельщиков в Польше

Новости Польши. До пяти лет лишения свободы грозит организаторам нападений на российских болельщиков в Польше. По версии следствия, в день матча между двумя странами обвиняемые координировали действия групп осуществлявших нападения на российских фанатов. Кроме того, они советовали как устраивать драку и как вести себя в случае задержания.

Прокуратура заявила о наличии неопровержимых доказательств: есть запись телефонного разговора, где хулиганы обсуждают планы нападения. Обвиняемые проходят по статьям разжигание межнациональной розни и пропаганда насилия. Свою вину они так и не признали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.