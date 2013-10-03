Новости Ливии. В Ливии нападению подверглось российское посольство в Триполи. По предварительной информации, дипломаты не пострадали. Участники атаки после прибытия на место правительственных сил безопасности скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего нападавших, как сообщается, было около десяти человек. По одной из версий, атака связана с убийством военного. По утверждению ливийских СМИ, накануне, предположительно, россиянка застрелила в Триполи офицера ВВС. Но каких-либо подробностей и подтверждения этой информации нет.