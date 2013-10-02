В парке мужчина искромсал ножницами 5 человек, среди которых годовалый ребёнок

Новости США. В одном из парков Нью-Йорка 43-летний мужчина, вооружившись ножницами, набросился на прохожих. Пострадали две женщины, двое мужчин и ребёнок. Одна из женщин находится в критическом состоянии.

Сначала удар пришёлся по 36-летней женщине, которая совершала утреннюю пробежку. Потом мужчина накинулся на 36-летнего собачника и 32-летнюю женщину, спешившую на работу. Досталось и 35-летнему мужчине, который гулял с ребёнком. Отец закрыл собой малыша и получил удар в грудь.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался Джулиус Грэхем, 43-летний уроженец штата Техас. Его психическое состояние ещё предстоит оценить специалистам. Вероятно, нападавший не имеет определенного места жительства, сообщает Associated Press.

Напомним, год назад в Японии безработный японец устроил резню на железнодорожной станции. 26-летний местный житель вооружился кухонным ножом и нападал без разбора на незнакомых ему людей. Пострадали, по меньшей мере, шесть человек. При задержании злоумышленник сказал, что «просто хотел зарезать людей» (смотрите видео).