В Израиле мужчина устроил резню в автобусе в час пик: пострадали 15 человек

Новости Израиля. ЧП в центре Тель-Авива. В городском автобусе в час пик один из пассажиров неожиданно достал нож и напал на окружающих.

Пострадали 15 человек, среди них — водитель автобуса. Известно, что состояние пятерых раненых врачи оценивают как тяжелое.

После чего мужчина выбежал из транспортного средства и попытался скрыться. При задержании нападавший был ранен в ногу.

Район происшествия оцеплен, мотивы нападения выясняются.

По данным полиции, преступник находился на территории Израиля нелегально.

В данный момент стражи правопорядка пытаются выйти на его сообщников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.