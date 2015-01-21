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В Израиле мужчина устроил резню в автобусе в час пик: пострадали 15 человек

21 января 2015 13:51
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Новости Израиля. ЧП в центре Тель-Авива. В городском автобусе в час пик один из пассажиров неожиданно достал нож и напал на окружающих.

Пострадали 15 человек, среди них — водитель автобуса. Известно, что состояние пятерых раненых врачи оценивают как тяжелое.

После чего мужчина выбежал из транспортного средства и попытался скрыться. При задержании нападавший был ранен в ногу.

Район происшествия оцеплен, мотивы нападения выясняются.

По данным полиции, преступник находился на территории Израиля нелегально.

В данный момент стражи правопорядка пытаются выйти на его сообщников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# происшествия # Убийство

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