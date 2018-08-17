В Слонимском районе неизвестный зверь держит в страхе жителей деревни

Новости Беларуси. В Слонимском районе мистическое животное держит в страхе всю деревню. Об этом сообщает программа Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители прозвали хищника чупакаброй. Зверь наведывается в деревню по ночам и нападает на домашних животных. В беседе с корреспондентом СТВ люди признались, что боятся за себя и за детей.

В одном из недавних случаев погибла собака. От пса остались только голова и передние лапы. Остальные животные хозяина питомца не пострадали.

Собаке другой местной жительницы повезло уцелеть, теперь четвероногого выхаживает хозяйка. По её словам, на шее домашнего любимца укусы, а с головы снята кожа.