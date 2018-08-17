В Слонимском районе неизвестный зверь держит в страхе жителей деревни

Новости Беларуси. В Слонимском районе мистическое животное держит в страхе всю деревню. Об этом сообщает программа Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители прозвали хищника чупакаброй. Зверь наведывается в деревню по ночам и нападает на домашних животных. В беседе с корреспондентом СТВ люди признались, что боятся за себя и за детей.
В одном из недавних случаев погибла собака. От пса остались только голова и передние лапы. Остальные животные хозяина питомца не пострадали.
Собаке другой местной жительницы повезло уцелеть, теперь четвероногого выхаживает хозяйка. По её словам, на шее домашнего любимца укусы, а с головы снята кожа.
Предполагается, что чупакабра нанёс визит около четырёх утра – в это время разом залаяли все собаки. Позже люди нашли следы незваного гостя. По словам жителей деревни, следы похожи на кошачьи, только крупнее. Теперь под подозрением рысь, которую видели неподалёку.
Местный охотник с 40-летним стажем считает, что загадочный зверь – волк. К такому выводу мужчина пришёл после сравнения найденных следов с образцами в справочнике.
Жители деревни опасаются, что чупакабра может вернуться, поэтому люди объединили усилия и с ружьями караулят зверя по ночам.
Несколько лет назад в посёлке Старобин под Солигорском хищник нападал на кур, кроликов, котят и уток.
Зверь выпивал кровь своих жертв – здесь подробности.