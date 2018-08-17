Разбила лобовое стекло и застряла. Лошадь влетела в салон пассажирского автобуса под Жлобином

Новости Беларуси. При столкновении с автобусом лошадь влетела в салон под Жлобином.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью семнадцатого августа. Столкнулись рейсовый автобус NEOPLAN и лошадь. В результате аварии животное оказалось заблокированным в салоне транспортного средства.
В момент ДТП в салоне автобуса были 29 пассажиров и 2 водителя. Все они смогли покинуть транспортное средство самостоятельно. Пострадавших нет.
Животное было деблокировано из салона. Спустя час на место аварии прибыл автобус этой же фирмы, на котором пассажиры продолжили свой путь.
Несколько лет назад в Лидском районе лось влетел прямо в салон автобуса (читать далее).