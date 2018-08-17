Разбила лобовое стекло и застряла. Лошадь влетела в салон пассажирского автобуса под Жлобином

Новости Беларуси. При столкновении с автобусом лошадь влетела в салон под Жлобином.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью семнадцатого августа. Столкнулись рейсовый автобус NEOPLAN и лошадь. В результате аварии животное оказалось заблокированным в салоне транспортного средства.

В момент ДТП в салоне автобуса были 29 пассажиров и 2 водителя. Все они смогли покинуть транспортное средство самостоятельно. Пострадавших нет.

Животное было деблокировано из салона. Спустя час на место аварии прибыл автобус этой же фирмы, на котором пассажиры продолжили свой путь.