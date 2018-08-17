Прямой эфир

Разбила лобовое стекло и застряла. Лошадь влетела в салон пассажирского автобуса под Жлобином

17 августа 2018 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. При столкновении с автобусом лошадь влетела в салон под Жлобином.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью семнадцатого августа. Столкнулись рейсовый автобус NEOPLAN и лошадь. В результате аварии животное оказалось заблокированным в салоне транспортного средства.

В момент ДТП в салоне автобуса были 29 пассажиров и 2 водителя. Все они смогли покинуть транспортное средство самостоятельно. Пострадавших нет.

Животное было деблокировано из салона. Спустя час на место аварии прибыл автобус этой же фирмы, на котором пассажиры продолжили свой путь.

Несколько лет назад в Лидском районе лось влетел прямо в салон автобуса (читать далее).

# Дикие животные # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно мужчина с 10-кратным превышением алкоголя парковал автомобиль друга и врезался в Renault
17 августа 2018 07:07

В Гродно мужчина с 10-кратным превышением алкоголя парковал автомобиль друга и врезался в Renault

Две крупных аварии и наезд на пешехода произошли в Минске 16 августа
16 августа 2018 19:15

Две крупных аварии и наезд на пешехода произошли в Минске 16 августа

«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске
16 августа 2018 18:16

«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске