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В Бресте вынесен приговор охотникам, которые застрелили зубра

25 февраля 2019 08:25
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Новости Беларуси. В Бресте вынесен приговор по делу о незаконной охоте на зубра.  

Как сообщает БЕЛТА, в преступлении подозревались три жителя Брестской области. Двое признаны виновными в незаконной охоте. Добычей занесённого в Красную книгу животного фигуранты причинили ущерб в особо крупном размере.  

Этим двум мужчинам назначено наказание в виде двух лет колонии, а также они на 5 лет лишены права заниматься деятельностью, имеющей отношение к охоте. Фигурантам предстоит заплатить штраф в размере 3825 рублей.  

Третий фигурант признан виновным в незаконной разделке зубра. Гражданин приговорён к ограничению свободы сроком на полтора года. Мужчина на 5 лет лишается права заниматься связанной с охотой деятельностью.  

Во время предварительного следствия фигуранты полностью возместили причиненный природе ущерб в сумме 58,8 тысяч рублей.  

Приговор ещё не вступил в силу.  

Преступление было совершено 13 ноября 2018 года. 

Зубр был застрелен возле деревни Ивахновичи Брестского района – подробнее здесь.  

# Браконьерство в Беларуси # происшествия

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