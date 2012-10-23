В Италии ученых-физиков и чиновника, не предупредивших людей о землетрясении, приговорили к 6 годам тюрьмы

Новости Италии. В Италии обсуждают нашумевший судебный процесс. На скамье подсудимых оказались шестеро ученых-геофизиков и правительственный чиновник, которых приговорили к шести годам каждого. Их признали виновными в халатности и непредумышленном убийстве нескольких человек. Обвинение утверждало, что они не смогли надлежащим образом предупредить население провинции Абруццо о разрушительном землетрясении.

Жертвами стихийного бедствия в апреле 2009 года стали более 300 человек, около тысячи получили ранения, были разрушены тысячи домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.