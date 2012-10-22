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Пожар в Минске. В течение трех месяцев в Шабанах дважды горела одна и та же квартира. На сей раз погибла квартиросъемщица

22 октября 2012 17:36
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Новости Беларуси. Трагическое совпадение или закономерность. Женщина погибла на пожаре в микрорайоне Шабаны. ЧП произошло на последнем этаже девятиэтажки. Густой дым, который вырывался из всех окон квартиры, увидели соседи. Они и вызвали МЧС.

Спасатели тушили пламя как внутри помещения, так и снаружи. В одной из комнат обнаружили труп 50-летней женщины, которая арендовала здесь жилье. Со слов соседей, она не работала и часто злоупотребляла алкоголем.

В этой квартире это уже второй пожар. Первый был в августе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
Причина пожара в настоящий момент устанавливается, однако следует отметить, что погибшая злоупотребляла спиртными напитками и курила. В результате пожара серьезно повреждено имущество в горевшей комнате, закопчена квартира.

# происшествия # Пожар в Минске # Виталий Дембовский # Минское городское управление МЧС Республики Беларусь # Фотофакт

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