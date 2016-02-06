В Ирландии во время взвешивания боксеров неизвестные в полицейской форме устроили стрельбу: 1 человек погиб

Новости Ирландии. В столице Ирландии Дублине ищут неизвестных, которые устроили стрельбу во время взвешивания боксеров. Один человек погиб, двое получили ранения. Нападение совершили трое мужчин в полицейской форме, вооруженные, предположительно, автоматами Калашникова.

Трагедия произошла перед поединком. Посмотреть на него собрались десятки зрителей, в том числе дети. Неожиданно в зал ворвались преступники и открыли огонь. Началась паника, люди бросились врассыпную. Причины нападения пока не установлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.