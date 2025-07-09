Наводнение уничтожает новый штат США: чрезвычайное положение объявлено в Нью-Мексико

Вместе с наводнением фиксируется сход оползней. Сообщается как минимум о троих погибших. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте стихийного бедствия работают спасательные бригады. Специалисты помогают оказавшимся в ловушке людям перебираться в безопасные места. Тем временем не прекращаются поиски и в пострадавшем от наводнения Техасе. Надежда обнаружить выживших с каждым часом все призрачнее, но близкие продолжают верить.

Маседонио Олвера:

Мы пока не нашли мою мачеху. Мы все еще ведем поиски. Думаю, они с моим отцом вышли из дома, но она поскользнулась, и он ее схватил. С тех пор их не видели. Об этом нам рассказал сосед. Я уверен, что этого всего можно было избежать. Я знаю, что есть способы вычислить изменения погоды и своевременно оповестить население о происходящем. Я знаю, что есть меры, которые они могут принять, есть ответственные за это люди, и лично я считаю, что это можно было предотвратить.

Судьба более 160 человек остается неизвестной. В спецоперациях задействованы сотни человек, в том числе волонтеры и спасатели из Мексики. Число жертв разрушительного наводнения в Техасе уже превысило 111.