Прямой эфир

Наводнение уничтожает новый штат США: чрезвычайное положение объявлено в Нью-Мексико

09 июля 2025 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Сильнейшее наводнение уничтожает уже другой американский штат. Натворив бед в Техасе, стихия добралась до Нью-Мексико. Внезапные затопления спровоцировали муссонные дожди. Особенно пострадал популярный горный курорт Руидозо. Очевидцы публикуют оттуда шокирующие кадры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение уничтожает новый штат США: чрезвычайное положение объявлено в Нью-Мексико-2

Вместе с наводнением фиксируется сход оползней. Сообщается как минимум о троих погибших. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте стихийного бедствия работают спасательные бригады. Специалисты помогают оказавшимся в ловушке людям перебираться в безопасные места. Тем временем не прекращаются поиски и в пострадавшем от наводнения Техасе. Надежда обнаружить выживших с каждым часом все призрачнее, но близкие продолжают верить.

Наводнение уничтожает новый штат США: чрезвычайное положение объявлено в Нью-Мексико-4

Маседонио Олвера:
Мы пока не нашли мою мачеху. Мы все еще ведем поиски. Думаю, они с моим отцом вышли из дома, но она поскользнулась, и он ее схватил. С тех пор их не видели. Об этом нам рассказал сосед. Я уверен, что этого всего можно было избежать. Я знаю, что есть способы вычислить изменения погоды и своевременно оповестить население о происходящем. Я знаю, что есть меры, которые они могут принять, есть ответственные за это люди, и лично я считаю, что это можно было предотвратить.

Судьба более 160 человек остается неизвестной. В спецоперациях задействованы сотни человек, в том числе волонтеры и спасатели из Мексики. Число жертв разрушительного наводнения в Техасе уже превысило 111.

# США # Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке ВСУ на курский пляж
09 июля 2025 07:59

Пятилетний мальчик закрыл собой маму при атаке ВСУ на курский пляж

Официальное количество погибших от наводнения в Техасе превысило 100 человек
09 июля 2025 05:56

Официальное количество погибших от наводнения в Техасе превысило 100 человек

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Пуховичском районе, в котором погибли внучка и бабушка
08 июля 2025 06:56

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Пуховичском районе, в котором погибли внучка и бабушка