В Гродно женщина пыталась вывезти в детской коляске товары из магазина на 370 рублей
Новости Беларуси. Жительница Гродно подозревается в краже из магазина на 370 рублей.
По информации УВД Гродненского облисполкома, 37-летняя женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, пришла в магазин и совершила кражу. Происшествия случилось 29 октября вечером.
Жительница Гродно пришла в крупный магазин с коляской. В ней сидел ребенок. В течение получаса женщина ходила по рядам и клала товар не только в продуктовую корзинку, но и в отсеки коляски.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Затем на кассе женщина заплатила только за покупки из корзины, а про товар в коляске кассирам ничего не сказала.
Подозреваемая не заплатила за 29 товаров на сумму 370 рублей. Это были продукты питания, канцелярия, косметика. Женщину задержали на выходе из магазина. Её противоправному поведению дана правовая оценка.
Уголовная ответственность за подобные деяния предусмотрена по статье «Кража».
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