В Гродно женщина пыталась вывезти в детской коляске товары из магазина на 370 рублей

Новости Беларуси. Жительница Гродно подозревается в краже из магазина на 370 рублей.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 37-летняя женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, пришла в магазин и совершила кражу. Происшествия случилось 29 октября вечером.

Жительница Гродно пришла в крупный магазин с коляской. В ней сидел ребенок. В течение получаса женщина ходила по рядам и клала товар не только в продуктовую корзинку, но и в отсеки коляски.