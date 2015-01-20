В Гродно женщина-безбилетница избила задержавшую ее сотрудницу контроля

В понедельник, 19 января, около полудня, на остановке общественного транспорта на Индурском шоссе в Гродно, контролеры сняли с маршрута 44-летнюю женщину без билета. Сначала она изобразила покорность, но потом набросилась на одного из контролеров, рассказал сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Михаил Кузнецов.



Походив вокруг остановки, женщина нашла в траве палку, с помощью которой начала избивать задержавшую ее сотрудницу контроля. Потерпевшая вызвала милицию, которая задержала агрессивную безбилетницу.



В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 366 УК РБ (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). Санкции данной статьи предусматривают наказание от штрафа или исправительных работ вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Буквально каждый день сотрудникам общественного транспорта приходится терпеть хамство. Некоторые пассажиры, помимо словесных оскорблений, начинают распускать руки. В Могилеве пьяный пассажир автобуса избил женщину-кондуктора (смотрите видео). Мужчина беспричинно набросился на проходящего мимо кондуктора прямо в салоне и ударил кулаком в лицо. Женщина упала, но это не остановило дебошира, и он продолжил избиение.

Не так давно в Новополоцке избили кондуктора, когда та проверяла билеты у молодой пары с детьми и не досчиталась одного талона. Один из пассажиров решил вступиться за безбилетников, схватив женщину за волосы. Тогда, учитывая раскаяние, дебошира привлекли к административной ответственности.



