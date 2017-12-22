В Гродно выясняют обстоятельства гибели выпавшей из окна несовершеннолетней

Новости Беларуси. Несовершеннолетняя девушка была найдена мертвой у многоэтажки в Гродно.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гродненской области, происшествие случилось 20 декабря.

Следователями проводится проверка по факту смерти девушки. Назначен ряд экспертиз.

По информации УВД, погибшая была найдена с признаками падения с высоты у одной из многоэтажек города.

По неподтвержденной информации, 16-летняя девушка выпрыгнула с 10 этажа.

Трагедия произошла в октябре нынешнего года в Минске.