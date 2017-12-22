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Стражами правопорядка была задержана контрафактная партия пиротехники на сумму 80 тысяч рублей

22 декабря 2017 14:35
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Новости Беларуси. Незаконную пиротехнику на 80 тысяч рублей задержали правоохранители в области. Около 15,5 тысяч изделий не имели соответствующих документов и хранились не так, как нужно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стараниями милиционеров небезопасный товар, к счастью, не попал в руки потребителя.

Стражами правопорядка была задержана контрафактная партия пиротехники на сумму 80 тысяч рублей-1


Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Нелегальные продавцы стараются сбыть как правило некачественную пиротехнику, использование которой может привести к достаточно плачевным последствиям. Милиция серьезно относится к использованию пиротехнических средств. Дело в том, что использование таких средств в общественных местах может быть приравнено к мелкому хулиганству с соответствующей ответственностью. Речь может идти об административной ответственности: начиная от штрафа от 2 до 30 базовых величин и заканчивая даже административным арестом, вплоть до 15 суток.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт

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