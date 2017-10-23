В Минске подросток упал с 14-го этажа: комментарий СК

Новости Беларуси. Трагичная высота. 23 октября в Минске около полудня возле одной из высоток в микрорайоне Уручье было найдено тело 16-летнего подростка – лицеиста БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент трагедии из подъезда выходил мужчина, очевидец и вызвал скорую. Известно, что в этом доме на 14-м этаже молодой человек проживал с родителями.