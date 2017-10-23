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В Минске подросток упал с 14-го этажа: комментарий СК

23 октября 2017 17:08
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Новости Беларуси. Трагичная высота. 23 октября в Минске около полудня возле одной из высоток в микрорайоне Уручье было найдено тело 16-летнего подростка – лицеиста БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент трагедии из подъезда выходил мужчина, очевидец и вызвал скорую. Известно, что в этом доме на 14-м этаже молодой человек проживал с родителями.

В Минске подросток упал с 14-го этажа: комментарий СК-1

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Проведен комплекс первоначальных следственных действий, ряд осмотров, в том числе места обнаружения тела, а также места жительства погибшего. Осмотрена его компьютерная техника.

По предварительной версии, парень выпал из окна своей комнаты. Следственно-оперативной группой опрашиваются родственники погибшего.

# происшествия # Несчастный случай # Юлия Гончарова

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