В Минске подросток упал с 14-го этажа: комментарий СК
Новости Беларуси. Трагичная высота. 23 октября в Минске около полудня возле одной из высоток в микрорайоне Уручье было найдено тело 16-летнего подростка – лицеиста БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент трагедии из подъезда выходил мужчина, очевидец и вызвал скорую. Известно, что в этом доме на 14-м этаже молодой человек проживал с родителями.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Проведен комплекс первоначальных следственных действий, ряд осмотров, в том числе места обнаружения тела, а также места жительства погибшего. Осмотрена его компьютерная техника.
По предварительной версии, парень выпал из окна своей комнаты. Следственно-оперативной группой опрашиваются родственники погибшего.