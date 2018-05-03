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В Гродно вынесен приговор по делу о воинских преступлениях

03 мая 2018 15:29
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Новости Беларуси. Судом Гродненского района был вынесен приговор по уголовному делу о воинских преступлениях.

По информации Верховного суда, приговор по уголовному делу был постановлен в отношении ефрейтора и сержанта одной из воинских частей.

Сержант был признан виновным в превышении начальником служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным, общественным интересам, сопряженном с насилием. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима, без конфискации имущества.

Ефрейтора признали виновным в пособничестве, в превышении начальником служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным, общественным интересам, сопряженном с насилием.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества.

Обоим мужчинам запрещено занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет. Обвиняемых также лишили воинских званий.

Приговор может быть обжалован и опротестован.

# Судебная система Беларуси # происшествия

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