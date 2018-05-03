В Борисове загорелась квартира в многоэтажке. 81-летнюю женщину спасли сотрудники МЧС

Новости Беларуси. Подарили вторую жизнь. Сотрудники МЧС спасли пенсионерку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар случился в одном из многоквартирных домов Борисова. Очевидцы заметили черный дым из окна квартиры на пятом этаже и сообщили в МЧС.