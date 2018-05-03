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В Борисове загорелась квартира в многоэтажке. 81-летнюю женщину спасли сотрудники МЧС

03 мая 2018 15:03
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Новости Беларуси. Подарили вторую жизнь. Сотрудники МЧС спасли пенсионерку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове загорелась квартира в многоэтажке. 81-летнюю женщину спасли сотрудники МЧС-1

Пожар случился в одном из многоквартирных домов Борисова. Очевидцы заметили черный дым из окна квартиры на пятом этаже и сообщили в МЧС.

В Борисове загорелась квартира в многоэтажке. 81-летнюю женщину спасли сотрудники МЧС-4

По прибытию спасателей у двери в квартиру нашли хозяйку без сознания. 81-летнюю женщину госпитализировали с отравлением. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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