В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan

Новости Беларуси. 16 июля примерно в восемь часов вечера в Гродно произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, женщина за рулём Nissan двигалась по территории проспекта Клецкова. В какой-то момент на дорогу из-за припаркованных автомобилей выбежала 7-летняя девочка.