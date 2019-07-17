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В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan

17 июля 2019 10:45
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Новости Беларуси. 16 июля примерно в восемь часов вечера в Гродно произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, женщина за рулём Nissan двигалась по территории проспекта Клецкова. В какой-то момент на дорогу из-за припаркованных автомобилей выбежала 7-летняя девочка.

В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

От удара пострадавшую отбросило на газон. Девочка получила ссадины, ушиб тканей правого бедра и была доставлена в больницу. После оказания помощи пациентку отпустили домой.

В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Ведётся проверка по факту аварии.

На прошлой неделе похожий случай произошёл в Гродно.

Под колёса Kia попал 10-летний мальчик – подробнее здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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