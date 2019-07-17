В Гродно выбежавшая на дорогу 7-летняя девочка попала под колёса Nissan
Новости Беларуси. 16 июля примерно в восемь часов вечера в Гродно произошёл наезд на ребёнка.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, женщина за рулём Nissan двигалась по территории проспекта Клецкова. В какой-то момент на дорогу из-за припаркованных автомобилей выбежала 7-летняя девочка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
От удара пострадавшую отбросило на газон. Девочка получила ссадины, ушиб тканей правого бедра и была доставлена в больницу. После оказания помощи пациентку отпустили домой.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Ведётся проверка по факту аварии.
На прошлой неделе похожий случай произошёл в Гродно.
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