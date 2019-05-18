В Гродно водитель Volkswagen не пропустил мотоциклиста на BMW

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 46-летний водитель Volkswagen выезжал со стоянки магазина. Подъехав к пересечению дорог, мужчина увидел, что светофоры отключены и ориентировался по дорожным знакам.

Новости Беларуси. 17 мая в девятом часу вечера в Гродно водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста.

Также водитель машины видел, что слева от него по направлению к нему едет мотоцикл BMW. Мужчина предположил, что успеет проехать перекрёсток в прямом направлении, но, уже находясь на перекрёстке, понял, что ошибся.

Водитель Volkswagen повернул вправо и затормозил, однако мотоцикл всё равно врезался в иномарку.

«В случившемся свою вину признаю. Просто не рассчитал расстояние правильно до движущегося мотоцикла», – сказал водитель автомобиля правоохранителям.

34-летний мотоциклист был госпитализирован.

Весной 2019 года в Новополоцке мотоциклист на Yamaha врезался в Volkswagen.