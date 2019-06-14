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В Гродно умерла 27-летняя роженица

14 июня 2019 07:42
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти женщины в Гродненском областном перинатальном центре.  

По информации Следственного комитета, по факту смерти 27-летней роженицы проводится проверка. Происшествие случилось 14 июня.  

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По окончанию проверки произошедшему будет дана правовая оценка.  

Как сообщает «Гродзенская праўда» со ссылкой на главного врача областного перинатального центра Владимира Зверко, накануне происшествия женщина родила здорового ребенка и ее поведение не вызывало беспокойства.  

# ЧП # происшествия # Владимир Зверко

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