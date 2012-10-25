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В Гродно сразу два местных жителя задержаны по подозрению в педофилии

25 октября 2012 13:30
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Новости Беларуси. Два громких уголовных дела расследуют в Гродно. Сразу два местных жителя задержаны по подозрению в педофилии. В первом случае жертвами насильника, который уже был ранее судим за подобные действия, стали ученики младших классов. Один из них рассказал о случившемся родителям, которые и обратились в милицию.

Второй инцидент произошел еще в феврале. Преступник и его жертва были знакомы, поэтому в правоохранительные органы никто не обращался.

На данный момент оба подозреваемых арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Кулак, старший следователь Октябрьского районного отдела Следственного комитета по Гродно:
Родители должны знать где находятся их несовершеннолетние дети, чем они занимаются. Должны знать об их увлечениях.
Нельзя знакомиться и поддерживать какие-либо отношения с лицами, с которыми они познакомились на улице совершенно случайно, принимать от них подарки, посещать их по месту жительства.

# происшествия # Криминал # Педофилия

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