Новости Беларуси. Два громких уголовных дела расследуют в Гродно. Сразу два местных жителя задержаны по подозрению в педофилии. В первом случае жертвами насильника, который уже был ранее судим за подобные действия, стали ученики младших классов. Один из них рассказал о случившемся родителям, которые и обратились в милицию.

Второй инцидент произошел еще в феврале. Преступник и его жертва были знакомы, поэтому в правоохранительные органы никто не обращался.

На данный момент оба подозреваемых арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Кулак, старший следователь Октябрьского районного отдела Следственного комитета по Гродно:

Родители должны знать где находятся их несовершеннолетние дети, чем они занимаются. Должны знать об их увлечениях.

Нельзя знакомиться и поддерживать какие-либо отношения с лицами, с которыми они познакомились на улице совершенно случайно, принимать от них подарки, посещать их по месту жительства.