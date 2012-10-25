Останки около 900 советских солдат обнаружены в ходе поисковых работ в Бресте

Новости Беларуси. Останки около 900 советских солдат обнаружены в Бресте. Все они погибли в начале Великой Отечественной.

По документальным данным, в 1941 в Южном городке Бреста находился самый крупный немецкий лагерь для пленных красноармейцев. За 9 месяцев в нем погибли более 15 тысяч человек. Свидетелей тех кровавых событий уже практически не осталось.

Жительнице Бреста Ирине Ивановой много лет назад довелось поговорить с очевидцем той трагедии. Его рассказ о том, как фашисты массово расправлялись с нашими воинами, женщина помнит практически дословно.

Ирина Иванова:

Они стали заставлять выкапывать ямы, расстреливать, и живыми прямо закапывать. И мы, дети, это все видели. Земля просто копошилась. Так были еще не убитые люди.

Спустя 70 лет, благодаря поисковой работе, найденные останки погибших будут перезахоронены. Церемония запланирована на середину ноября. Специальная комиссия выбирала место для будущего мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Сижук, военный комиссар Брестского объединенного городского военного комиссариата:

На сегодняшний день подняты останки 867 воинов-защитников нашей родины. Найдено семь медальонов. Из них три дали положительный результат. Мы на данный момент имеем три фамилии наших защитников, которые будут увековечены вместе с захоронением. Остальные пока расшифровываются.