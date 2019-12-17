В Оршанском районе Volkswagen насмерть сбил 50-летнего пешехода

За рулем автомобиля Volkswagen находился 27-летний водитель. Он совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части.

Новости Беларуси. В результате ДТП в Оршанском районе погиб пешеход.

В результате ДТП 50-летний мужчина погиб на месте.

Проводится проверка по факту аварии.

Устанавливаются очевидцы этого ДТП. Людей, которые располагают сведениями о произошедшем, просят позвонить по телефонам: 50-48-48, 50-18-90, 518-27-30 (МТС), 325-32-02 (А1) или по телефону 102.