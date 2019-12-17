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В Оршанском районе Volkswagen насмерть сбил 50-летнего пешехода

17 декабря 2019 09:02
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Новости Беларуси. В результате ДТП в Оршанском районе погиб пешеход.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером 16 декабря

За рулем автомобиля Volkswagen находился 27-летний водитель. Он совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части.

В Оршанском районе Volkswagen насмерть сбил 50-летнего пешехода-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате ДТП 50-летний мужчина погиб на месте.

Проводится проверка по факту аварии.

Устанавливаются очевидцы этого ДТП. Людей, которые располагают сведениями о произошедшем, просят позвонить по телефонам: 50-48-48, 50-18-90, 518-27-30 (МТС), 325-32-02 (А1) или по телефону 102.

В начале декабря в Оршанском районе велосипедистка попала под колеса автобуса – здесь подробнее.

# Авария в Витебской области # происшествия

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