В Гродно санитарка украла у парализованной пациентки золотые сережки и сдала их в ломбард

Новости Беларуси. Санитарка обокрала парализованную пациентку в Гродно.

По информации УВД Гродненского облисполкома, женщину в отделение неврологии привез на лечение сын. Пациентка тяжело болела, была парализована и не могла говорить.

Через несколько дней сын женщины приехал ее навестить и обнаружил, что с ушей его мамы пропали сережки. Они были сделаны из золота и куплены за 400 рублей. Женщина не смогла сказать, куда они пропали.

Мужчина обратился в милицию. Было установлено, что к краже могла быть причастная одна из санитарок медучреждения, которая периодически сопровождала пациентку на процедуры. Санитарка отрицала свою вину.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Виталия Зезюлевича, женщина призналась только тогда, когда пришел ответ из ломбарда, куда она сдала похищенную вещь на свою фамилию.

Украшение с пациентки санитарка сняла перед МРТ, которое нельзя проходить с изделиями из металла, а позже не вернула.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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