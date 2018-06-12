В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы

Новости Беларуси. Недалеко от деревни Коробчицы разбился одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информацию об этом уже подтвердили в областном управлении МЧС. Там отметили, что самолет 75 года выпуска совершил аварийную посадку. Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей.