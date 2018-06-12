В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы

Новости Беларуси. Недалеко от деревни Коробчицы разбился одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Недалеко от деревни Коробчицы разбился одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информацию об этом уже подтвердили в областном управлении МЧС. Там отметили, что самолет 75 года выпуска совершил аварийную посадку. Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей.
Оба члена экипажа после осмотра медиками были госпитализированы. На данный момент известно, что самолет дислоцировался на аэродроме Каролино и принадлежит авиатору-любителю. По предварительным данным, он совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.