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В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы

12 июня 2018 14:36
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Новости Беларуси. Недалеко от деревни Коробчицы разбился одномоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы-1

Информацию об этом уже подтвердили в областном управлении МЧС. Там отметили, что самолет 75 года выпуска совершил аварийную посадку. Пилот выбрался из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей.

В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы-4

Оба члена экипажа после осмотра медиками были госпитализированы. На данный момент известно, что самолет дислоцировался на аэродроме Каролино и принадлежит авиатору-любителю. По предварительным данным, он совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.

В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы-7

В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы-9

В Гродненской области разбился одномоторный самолёт: члены экипажа госпитализированы-11

# Самолет # происшествия # Фотофакт

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