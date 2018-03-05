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В направлении Молодечно под колёса легкового автомобиля попала 14-летняя девочка

05 марта 2018 14:25
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Новости Беларуси. Снежно, скользко, опасно. Выходные на дорогах области отметились рядом мелких ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В направлении Молодечно под колёса легкового автомобиля попала 14-летняя девочка-1

Впрочем, неблагоприятные дорожные условия заставили водителей задуматься о скорости и осторожности: машины двигались аккуратно. Дорожная техника не успевала расчищать дороги.

В направлении Молодечно под колёса легкового автомобиля попала 14-летняя девочка-3

По прогнозам синоптиков, природа даст аварийным службам некоторую передышку: снегопады успокоятся, а к выходным мороз ослабнет. Между тем, Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о повышенной опасности и призывает к внимательности на дорогах.

В направлении Молодечно под колёса легкового автомобиля попала 14-летняя девочка-5

Так, накануне вечером в направлении Молодечно под колеса легковушки попала 14-летняя девочка: она внезапно выбежала на проезжую часть. Столкновения было не избежать. Сейчас пострадавшая – в больнице.

В направлении Молодечно под колёса легкового автомобиля попала 14-летняя девочка-7

В направлении Молодечно под колёса легкового автомобиля попала 14-летняя девочка-9

В направлении Молодечно под колёса легкового автомобиля попала 14-летняя девочка-11

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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