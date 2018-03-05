В направлении Молодечно под колёса легкового автомобиля попала 14-летняя девочка

Новости Беларуси. Снежно, скользко, опасно. Выходные на дорогах области отметились рядом мелких ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Снежно, скользко, опасно. Выходные на дорогах области отметились рядом мелких ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Впрочем, неблагоприятные дорожные условия заставили водителей задуматься о скорости и осторожности: машины двигались аккуратно. Дорожная техника не успевала расчищать дороги.
По прогнозам синоптиков, природа даст аварийным службам некоторую передышку: снегопады успокоятся, а к выходным мороз ослабнет. Между тем, Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о повышенной опасности и призывает к внимательности на дорогах.
Так, накануне вечером в направлении Молодечно под колеса легковушки попала 14-летняя девочка: она внезапно выбежала на проезжую часть. Столкновения было не избежать. Сейчас пострадавшая – в больнице.