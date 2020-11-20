В Гродно повредили машину милиционера. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Гродно минувшей ночью повреждена машина милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщение о громком хлопке – предположительно взрыве – в одном из дворов поступило на пульт дежурного в половине второго. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сообщается о признаках взрыва в виде повреждения передней части кузова. Также дефекты обнаружены на нескольких стоящих рядом машинах.

Владелец автомобиля пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов.