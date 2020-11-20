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В Гродно повредили машину милиционера. Возбуждено уголовное дело

20 ноября 2020 07:56
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Новости Беларуси. В Гродно минувшей ночью повреждена машина милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно повредили машину милиционера. Возбуждено уголовное дело-1

Сообщение о громком хлопке – предположительно взрыве – в одном из дворов поступило на пульт дежурного в половине второго. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 

В Гродно повредили машину милиционера. Возбуждено уголовное дело-4

Сообщается о признаках взрыва в виде повреждения передней части кузова. Также дефекты обнаружены на нескольких стоящих рядом машинах.

В Гродно повредили машину милиционера. Возбуждено уголовное дело-7

Владелец автомобиля пояснил, что он действующий сотрудник милиции и ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов.

В Гродно повредили машину милиционера. Возбуждено уголовное дело-10

Назначен ряд экспертиз, допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты записи камер видеонаблюдения.  По данному факту возбуждено уголовное дело.

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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