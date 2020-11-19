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В районе площади Бангалор столкнулись два авто: водителю Volvo за рулём стало плохо

19 ноября 2020 14:06
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Новости Беларуси. Серьезная авария в районе площади Бангалор. Здесь столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе площади Бангалор столкнулись два авто: водителю Volvo за рулём стало плохо-1

По предварительной информации, автомобиль Volvo, за рулем которого находился 39-летний мужчина, двигался по улице Орловской. Водитель почувствовал себя плохо, автомобиль переехал через разделительную полосу и столкнулся со Skoda.

В результате ДТП мужчина был доставлен в больницу скорой помощи. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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