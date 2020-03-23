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В Минском районе в результате двойного наезда погиб пешеход

23 марта 2020 07:14
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Новости Беларуси. 21 марта в десятом часу вечера в Минском районе произошёл наезд на пешехода. 

Как сообщает МВД Беларуси, 29-летняя водитель Mercedes двигалась по трассе Р23. Около 21:00 возле посёлка Самохваловичи иномарка сбила 33-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть. 

Примерно через десять минут на пострадавшего наехал Renault под управлением 61-летней минчанки. Гражданин погиб на месте. Погибший не был обозначен фликерами. 

Возбуждено уголовное дело. 

На предыдущей неделе в Минске произошёл наезд на мать с ребёнком. 

Несовершеннолетний не пострадал – здесь подробности

# Авария в Минской области # происшествия

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