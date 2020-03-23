В Минском районе в результате двойного наезда погиб пешеход

Новости Беларуси. 21 марта в десятом часу вечера в Минском районе произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает МВД Беларуси, 29-летняя водитель Mercedes двигалась по трассе Р23. Около 21:00 возле посёлка Самохваловичи иномарка сбила 33-летнего мужчину, который выбежал на проезжую часть.

Примерно через десять минут на пострадавшего наехал Renault под управлением 61-летней минчанки. Гражданин погиб на месте. Погибший не был обозначен фликерами.

Возбуждено уголовное дело.

На предыдущей неделе в Минске произошёл наезд на мать с ребёнком.