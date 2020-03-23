В Минске сотрудник магазина вынес похищенный мобильник под видом мусора

Новости Беларуси. В Минске сотрудник магазина подозревается в хищениях из торгового объекта на сумму свыше 700 рублей.

По информации ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратилась администрация предприятия торговли. Сообщалось, что пропали мобильники, аксессуары, деньги и техника.

В ходе проверки стало известно, что к кражам причастен 22-летний специалист по продажам. Несколько месяцев юноша, продавая товары, не проводил расчётные операции через кассу и присваивал выручку себе.

Один раз, принимая смартфоны по товарно-транспортной накладной, молодой человек распаковывал коробки и в одной из них оставил телефон. На следующий день парень вынес мобильник из здания под видом мусора.

Похищенный телефон был продан на рынке. Полученную наличность юноша потратил на свои нужды. Действиям подозреваемого дана правовая оценка.

Несколько недель назад в Минске продавщица подозревалась в краже денег из кассы.