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В Гомеле на Привокзальной площади автомобиль врезался в светофор

05 октября 2019 07:46
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Новости Беларуси. 4 октября около шести утра на Привокзальной площади Гомеля кроссовер врезался в светофор.

Как сообщает МВД Беларуси, 36-летний местный житель, управляя автомобилем, не вписался в поворот на закруглении дороги. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Выяснилось, что водитель был пьян. От прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении задержанного составлены административные протоколы.

В предыдущем месяце в Гродно был задержан пьяный водитель.

Управление автомобилем парню доверил его нетрезвый знакомый – подробности здесь.

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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