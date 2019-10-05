В Гомеле на Привокзальной площади автомобиль врезался в светофор

Новости Беларуси. 4 октября около шести утра на Привокзальной площади Гомеля кроссовер врезался в светофор.

Как сообщает МВД Беларуси, 36-летний местный житель, управляя автомобилем, не вписался в поворот на закруглении дороги. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Выяснилось, что водитель был пьян. От прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении задержанного составлены административные протоколы.

В предыдущем месяце в Гродно был задержан пьяный водитель.