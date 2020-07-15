В Новополоцке горела квартира дома по улице Молодёжной

Новости Беларуси. 15 июля в Новополоцке загорелась одна из квартир дома по улице Молодёжной.

По сведениям Витебского ОУМЧС, сообщение о происшествии поступило спасателям примерно в пять часов утра. Прибывшие подразделения МЧС потушили пожар. В ходе разведки в квартире было обнаружено тело хозяина жилплощади.

Огнём повреждены вещи в комнате, закопчены стены и потолок. Выясняется причина загорания.