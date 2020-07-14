«Проснулась от того, что кто-то кричал». Очевидец о том, что происходило в ночь двойного убийства в Гомеле

Новости Беларуси. Двойное убийство в Гомеле. В ночь на 14 июля в одном из дворов в микрорайоне Сельмаш разыгралась трагедия, выживших участников которой сейчас разыскивают правоохранительные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью у проезжей части таксист заметил раненого мужчину. Водитель тут же вызвал скорую и милицию, однако спасти мужчину не удалось. Врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Во время осмотра территории следователями было обнаружено еще одно тело. Известно, что одному погибшему было 32 года, второму – 38. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Анна Атрощенко, жительница Гомеля:

Крик. Я проснулась от того, что кто-то кричал. На весь Сельмаш крик. Потом немного успокоилось – длинный крик был. Потом опять успокоилось – и еще короткий крик. И всё, тишина.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

Предварительно установлено, что сегодня ночью двое гомельчан находились в беседке на дворовой территории многоквартирных домов по улице Дворникова. Мужчины общались, слушали музыку. При этом звук был довольно громким. В какой-то момент не установленное пока лицо причинило обоим телесные повреждения и скрылось. Одному из потерпевших хватило сил дойти до проезжей части. Мужчина вышел на дорогу и там упал без сил.