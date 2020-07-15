Житель Быховского района из ревности поджёг дом женщины и ударил её арматурой

Новости Беларуси. В Могилёве завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жесткостью.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 41-летний житель Быховского района после расставания с 41-летней сожительницей преследовал женщину и угрожал ей. В 2014 году потерпевшая вышла замуж. Тогда фигурант поджёг её дом. Пожар потушили спасатели, никто не пострадал.

За свои действия злоумышленник получил три года лишения свободы. Отбыв наказание, обвиняемый вновь начал преследовать женщину. Будучи нетрезвым, мужчина часто приходил к ней домой и вступал в конфликт.