В Гродно ночью на пешеходном переходе таксист сбил 28-летнюю девушку

Новости Беларуси. Не заметил в темноте. В Гродно под колесами автомобиля такси оказалась 28-летняя девушка. Наезд произошел на широком городском проспекте среди ночи.

Девушка в темной одежде и с капюшоном на голове быстрым шагом переходила дорогу по пешеходному переходу. После удара она ничего не могла сказать от боли. С переломами костей таза ее доставили в больницу.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Людмила Ракевич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Водитель автомобиля такси 1996 года рождения заметил пешехода, однако, слишком поздно. Принял все меры для того, чтобы остановить транспортное средство, однако его действия не увенчались успехом.

В настоящий момент ведется следствие. Еще предстоит выяснить, с какой скоростью ехал таксист. В связи с ухудшением погодных условий такие случаи не редкость.