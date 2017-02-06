В Могилеве пьяная бабушка выбросила новорожденную девочку с пятого этажа

Новости Беларуси. ЧП в Могилеве. В одном из городских дворов рядом с многоэтажкой в сугробе нашли 9-месячного ребенка. Как стало известно, девочку из окна квартиры на пятом этаже выбросила собственная бабушка.

По официальной информации, в день трагедии родители оставили девочку на попечение женщины. После падения с 15-метровой высоты малышка получила незначительные травмы – ее спасло снежное покрывало.

Сейчас ребенок находится в больнице, женщина – предполагаемый виновник – задержана.

Оксана Соленюк, официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области:

47-летняя женщина подозревается в покушении на убийство заведомо малолетней. По предварительным данным, женщина, которая являлась бабушкой 9-месячной девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила свою внучку с пятого этажа.

Леонид Глазкин, врач-нейрохирург Могилевской областной детской больницы:

Просто стечение обстоятельств, что ребенок маленький, имеет небольшой вес. Плюс сейчас зима, возможно, снег, сугробы. Это все могло смягчить падение. Учитывая, что у него были ссадины, возможно, он зацепился за какие-то кусты, ветки.

В ближайшее время подозреваемой женщине придется ответить не только на вопросы следователей, но пройти психиатрическую экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.