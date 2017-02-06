Шесть автомобилей столкнулись на МКАД 6 февраля

Новости Беларуси. Массовое ДТП на минской кольцевой.

Утром 6 февраля на объездной трассе столкнулись шесть легковых автомобилей.

Водители не поделили полосы на съезде к улице Тимирязева. В результате аварии часть дороги оказалась заблокированной, движение транспорта было существенно затруднено.

Столкновение авто обошлось без пострадавших.

Все водители были трезвые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Новохатский, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района:

Автомобиль Peugeot двигался по второй полосе и намеревался перестроиться в первую полосу, чтобы уйти на улицу Тимирязева. Двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Жигули» попытался уступить ему дорогу, начал притормаживать, его занесло, и он столкнулся с Peugeot. Дальше последовательно произошло четыре наезда другими автомобилями.